В США хотят запретить китайские и российские автомобильные запчасти

Администрация Байдена предлагает правило по блокированию продажи и импорта китайского и российского аппаратного обеспечения и программного обеспечения для транспортных средств, потенциально укрепляя безопасность США от хакерской угрозы, которую Министерство торговли описывает как “очень реальную”.

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Предложенный запрет направлен на защиту транспортных средств, которые могут общаться извне через Wi-Fi, Bluetooth, сотовые или спутниковые системы. Функция, которая становится все более распространенной для новых транспортных средств. Официальные лица заявили, что эти системы находятся под угрозой иностранного вмешательства, которое может привести к сбоям и саботажу.

"Речь не идет о торговле или экономических преимуществах. Это чисто меры национальной безопасности", - сказала министр торговли США Джина Раймондо во время телефонного разговора с журналистами. "Мы сосредоточены на угрозе национальной безопасности, очень реальной угрозе, которую подключенные транспортные средства представляют для нашей страны и американского народа".

Американские и европейские официальные лица утверждают, что правительство Китая и местные автопроизводители субсидируют отрасль. В США чиновники считают, что это может привести к потоку дешевого импорта, который исказит рынок. Это побудило США и ЕС повысить тарифы на китайские электромобили. Китай отрицал, что его системы представляют угрозу безопасности, и заявил, что пошлины являются попыткой подавить конкуренцию.

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, подключенные транспортные средства представляют угрозу, поскольку они глубоко встроены в инфраструктуру США, включая зарядные станции, системы хранения и производства электроэнергии.

"Современные автомобили имеют камеры, микрофоны, GPS-отслеживание и другие технологии, подключены к Интернету. Не нужно много фантазии, чтобы понять, как иностранный противник, который имеет доступ к этой информации, может представлять серьезную опасность как для нашей национальной безопасности, так и для частной жизни граждан США", – говорится в заявлении Раймондо.