В США хочуть заборонити китайські та російські автомобільні запчастини

Адміністрація Байдена пропонує правило щодо блокування продажу та імпорту китайського та російського апаратного забезпечення та програмного забезпечення для транспортних засобів, потенційно зміцнюючи безпеку США від хакерської загрози, яку Міністерство торгівлі описує як «дуже реальну».

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Запропонована заборона спрямована на захист транспортних засобів, які можуть спілкуватися ззовні через Wi-Fi, Bluetooth, стільникові або супутникові системи. Функція, яка стає все більш поширеною для нових транспортних засобів. Офіційні особи заявили, що ці системи знаходяться під загрозою іноземного втручання, яке може призвести до збоїв і саботажу.

«Мова не йде про торгівлю чи економічні переваги. Це суто заходи національної безпеки», — сказала міністр торгівлі США Джина Раймондо під час телефонної розмови з журналістами. «Ми зосереджені на загрозі національній безпеці, дуже реальній загрозі, яку підключені транспортні засоби становлять для нашої країни та американського народу».

Американські та європейські офіційні особи стверджують, що уряд Китаю та місцеві автовиробники субсидують галузь. У США чиновники вважають, що це може призвести до потоку дешевого імпорту, який спотворить ринок. Це спонукало США та ЄС підвищити тарифи на китайські електромобілі. Китай заперечив, що його системи становлять загрозу безпеці, і заявив, що мита є спробою придушити конкуренцію.

За словами радника з національної безпеки Джейка Саллівана, підключені транспортні засоби становлять загрозу, оскільки вони глибоко вбудовані в інфраструктуру США, включаючи зарядні станції, системи зберігання та виробництва електроенергії.

«Сучасні автомобілі мають камери, мікрофони, GPS-відстеження та інші технології, підключені до Інтернету. Не потрібно багато фантазії, щоб зрозуміти, як іноземний супротивник, який має доступ до цієї інформації, може становити серйозну небезпеку як для нашої національної безпеки, так і для приватного життя громадян США», – йдеться в заяві Раймондо.