В Америке разворачивают сеть из 500 тысяч зарядных станций, в Украине – из 120-ти единиц.

Почти одновременно в США и Украине объявили о развертывании национальных сетей зарядных станций для электромобилей.

Во вторник все 50 штатов США получили окончательное одобрение начала строительства первой общенациональной сети зарядных станций для электромобилей. Она предполагает установку одной быстрой зарядной станции на каждые 80 километров трассы, вдоль автомагистралей между штатами. Это часть плана администрации Байдена по стимулированию широкого внедрения автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Кстати губернаторы призывают Байдена запретить бензиновые авто.

В Министерстве транспорта США заявили, что согласовали планы по зарядным станциям для электромобилей с последними 17 штатами. Для этого выделят 1,5 миллиарда долларов федеральных средств всем юрисдикциям по всей стране (это 5 миллиардов долларов в течение пяти лет) для установки или модернизации зарядных стаций для электромобилей на протяженности 120 000 километров шоссе от побережья до побережья с целью установления полумиллиона зарядных станций по всей стране. Планы для других 33 штатов и округа Колумбия были утверждены в начале этого месяца.

Согласно требованиям Министерства транспорта, штаты должны сначала сосредоточиться на более дорогих быстрых зарядных станциях на автомагистралях, установка которых обычно стоит от 40 000 до 100 000 долларов США, а не использовать зарядные устройства медленной зарядки.

Президент Джо Байден задался целью, чтобы к 2030 году 50% продаж новых автомобилей в США были электрическими и планы развертывания национальной сети зарядных помогут такой цели.

Удивительным образом это событие в США совпало с одобрением Кабинетом Министров Украины, разработанного Министерством энергетики, распоряжения «О создании государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» сети скоростных автомобильных электрозарядных станций».

НАЭК "Энергоатом" планирует создать сеть из 120 зарядных станций для электромобилей. Это будут исключительно быстрые станции: 40 из них будут иметь мощности более 160 кВт и 80 мощности 50 кВт. Они будут устанавливаться в областных центрах и основных автомагистралях Украины.