В Америці розгортають мережу з 500 тисяч зарядних станцій, в Україні - зі 120-ти одиниць.

Майже одночасно у США та Україні оголосили про розгортання національних мереж зарядних станцій для електромобілів.

У вівторок усі 50 штатів США отримали остаточне схвалення на початок будівництва першої загальнонаціональної мережі зарядних станцій для електромобілів. Вона передбачає встановлення однієї швидкої зарядної станції на кожні 80 кілометрів траси, вздовж автомагістралей між штатами. Це – частина плану адміністрації Байдена щодо стимулювання широкого впровадження автомобілів з нульовим рівнем викидів.

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У Міністерстві транспорту США заявили, що погодили плани щодо зарядних станцій для електромобілів з останніми 17 штатами. Для цього виділять 1,5 мільярда доларів федеральних коштів усім юрисдикціям по всій країні (це 5 мільярдів доларів протягом п’яти років) для встановлення або модернізації зарядних стацій для електромобілів на протяжності 120 000 кілометрів шосе від узбережжя до узбережжя з метою встановлення пів мільйона зарядних станцій по всій країні. Плани для інших 33 штатів і округу Колумбія були затверджені на початку цього місяця.

Згідно з вимогами Міністерства транспорту, штати повинні спершу зосередитися на більш дорогих швидких зарядних станціях на автомагістралях, встановлення яких, зазвичай коштує від 40 000 до 100 000 доларів США, а не використовувати зарядні пристрої повільної зарядки.

Президент Джо Байден поставив за мету, щоб до 2030 року 50% продажів нових автомобілів у США були електричними і плани розгортання національної мережі зарядних допоможуть такій меті.

Дивним чином ця подія в США співпала зі схваленням Кабінетом Міністрів України розробленого Міністерством енергетики розпорядження «Про створення державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій».

НАЕК «Енергоатом» планує створити мережу зі 120 зарядних станцій для електромобілів. Це будуть виключно “швидкі” станції: 40 з них матимуть потужності більше 160+ кВт та 80 – потужності 50+ кВт. Вони встановлюватимуться в обласних центрах та на основних автомагістралях України.

Це, звичайно, не 500 000 ЕЗС, як у Штатах, але теж непогано, ці станції стануть у нагоді при подорожах Україною на електромобілях.