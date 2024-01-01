В США изобрели устройство, которое превращает тепло выхлопных газов в электроэнергию

Команда американских исследователей создали устройство, которое может превращать тепло выхлопных газов в электроэнергию - с помощью относительно простой конструкции, которую можно добавить к выхлопной трубе автомобиля или даже к выхлопным отверстиям других транспортных средств, таких как вертолеты.

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О своем изобретении ученые рассказали в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. Это пока прототип термоэлектрического генератора, который может выработать максимальную мощность 40 Вт, что достаточно для питания лампочки.

Термоэлектрические генераторы работают на разнице температуры. По сути, когда одно из этих устройств размещается вблизи или на чем-то, вырабатывающем отработанное тепло, электроны втягиваются с горячей стороны к холодной, создавая электрический ток, пишет Futurism.

В этом случае, говорят исследователи, они использовали полупроводник из теллурида висмута, чтобы облегчить этот процесс. Но главным вызовом является поддержание этой разницы температур. Если не вмешиваться, холодная часть генератора тоже начнет нагреваться, и вы потеряете ток.

Некоторые решения, как отмечают исследователи, используют водяное охлаждение. Однако это вносит много осложнений и делает устройство более сложным и громоздким. Они стремились к тому, чтобы устройство было адаптивным и практичным.

Поэтому вместо этого они использовали умную, но относительно простую конструкцию радиатора, использующую цилиндр с ребристыми выступами, который вращается вокруг выхлопной трубы, обеспечивая дополнительную площадь поверхности для отвода тепла посредством принудительной конвекции - или, другими словами, движущегося окружающего воздуха, забирающего тепло. В быстром автомобиле это происходит естественным образом.

Моделируя высокоскоростную среду, исследователи обнаружили, что их термоэлектрическая система может производить до 56 Вт энергии при движении со скоростью автомобиля. А для вертолетов - почти втрое больше: 146 Вт.

"Эти результаты потенциально могут проложить путь к интеграции устройств TE в сложные системные конструкции для практического применения", - подытожили авторы.