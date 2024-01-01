В США винайшли пристрій, який перетворює тепло вихлопних газів на електроенергію

Команда американських дослідників створили пристрій, який може перетворювати тепло вихлопних газів на електроенергію — за допомогою відносно простої конструкції, яку можна додати до вихлопної труби автомобіля або навіть до вихлопних отворів інших транспортних засобів, таких як гелікоптери.

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Про свій винахід вчені розповіли в журналі ACS Applied Materials & Interfaces. Це поки прототип термоелектричного генератора, який може виробити максимальну потужність 40 Вт, що достатньо для живлення лампочки.

Термоелектричні генератори працюють на різниці температури. По суті, коли один з цих пристроїв розміщується поблизу або на чомусь, що виробляє відпрацьоване тепло, електрони втягуються з гарячої сторони до холодної, створюючи електричний струм, пише Futurism.

У цьому випадку, кажуть дослідники, вони використали напівпровідник з телуриду вісмуту, щоб полегшити цей процес. Але головним викликом є підтримання цієї різниці температур. Якщо не втручатися, холодна частина генератора теж почне нагріватися, і ви втратите струм.

Деякі рішення, як зазначають дослідники, використовують водяне охолодження. Однак це вносить багато ускладнень і робить пристрій складнішим і громіздким. Вони прагнули до того, щоб пристрій був адаптивним і практичним.

Тому замість цього вони використали розумну, але відносно просту конструкцію радіатора, що використовує циліндр з ребристими виступами, який обертається навколо вихлопної труби, забезпечуючи додаткову площу поверхні для відведення тепла за допомогою примусової конвекції — або, іншими словами, рухомого навколишнього повітря, що забирає тепло. У швидкому автомобілі це відбувається природним чином.

Моделюючи високошвидкісне середовище, дослідники виявили, що їхня термоелектрична система може виробляти до 56 Вт енергії при русі зі швидкістю автомобіля. А для гелікоптерів — майже втричі більше: 146 Вт.

«Ці результати потенційно можуть прокласти шлях до інтеграції пристроїв TE у складні системні конструкції для практичного застосування», — підсумували автори.