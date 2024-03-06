Комерційний партнер Volkswagen компанія з виробництва акумуляторів 24M Technologies Массачусетського технологічного інституту розробила новий процес переробки батарей для електромобілів і їх зберігання.

В ході досліджень науковці "спростили виробництво літій-іонних акумуляторів за допомогою нової конструкції, яка вимагає менше матеріалів і кроків для виготовлення кожної клітини". Розробники повідомляють, що конструкція, яку вони назвали "SemiSolid" за використання липких електродів, знижує виробничі витрати до 40%. Таке рішення також покращує щільність енергії, безпеку та можливість повторної переробки батарей.

Компанія оприлюднила процес перероблення акумуляторів Liforever, який потенційно може змінити технологію акумуляторів для електромобілів і систем зберігання енергії. 24M включила Liforever безпосередньо у свій процес виробництва акумуляторів, пропонуючи спосіб більш ефективної та рентабельної переробки матеріалів для акумуляторів, таких як фосфат літію і заліза (LFP).

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"Краща переробка акумуляторів є важливою для сталого енергетичного майбутнього, але використання сполучних речовин у традиційному виробництві елементів робить пряму переробку непрактичною. Liforever вирішує ці проблеми, дозволяючи повторно використовувати майже кожну частину елемента батареї, не вимагаючи дорогих, неефективних і екологічно складних процесів, які використовуються під час традиційної переробки елементів", – зазначив генеральний директор 24M Technologies Наокі Ота.

Традиційні методи перероблення літій-іонних батарей включають процеси, які не тільки дорогі, але й токсичні, в результаті чого утворюються електронні відходи, відомі як чорна маса. Це шкодить структурі основних матеріалів акумулятора та робить переробку менш економічно життєздатною, особливо для дешевших матеріалів, таких як LFP. Зазвичай лише дорожчі метали зберігаються для повторного використання.

Фото: 24M Technologies

У новій технології, як стверджує 24M, Liforever зберігає активні матеріали батареї в їхній первісній формі, повністю обходячи утворення чорної маси – досягнення, яке виділяє його в галузі. Ця інновація дозволяє переробляти всі активні матеріали, включно з анодом і катодом. Після відновлення матеріалів їх очищають і, якщо необхідно, повторно обробляють літієм, щоб повернути їх початкові рівні продуктивності.

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Компанія каже, що методологія перероблювання Liforever розроблена таким чином, щоб бути сумісною з поточними та очікуваними майбутніми правилами перероблення. Процес SemiSolid не залежить від його типу, тому Liforever підтримуватиме батареї наступного покоління всіх типів.