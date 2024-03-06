Коммерческий партнер Volkswagen компания по производству аккумуляторов 24M Technologies Массачусетского технологического института разработала новый процесс переработки батарей для электромобилей и их хранения.

В ходе исследований ученые "упростили производство литий-ионных аккумуляторов с помощью новой конструкции, которая требует меньше материалов и шагов для изготовления каждой клетки". Разработчики сообщают, что конструкция, которую они назвали "SemiSolid" при использовании липких электродов, снижает производственные затраты до 40%. Такое решение также улучшает плотность энергии, безопасность и возможность повторной переработки батарей.

Компания обнародовала процесс переработки аккумуляторов Liforever, который потенциально может изменить технологию аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии. 24M включила Liforever непосредственно в свой процесс производства аккумуляторов, предлагая способ более эффективной и рентабельной переработки материалов для аккумуляторов, таких как фосфат лития и железа (LFP).

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"Лучшая переработка аккумуляторов является важной для устойчивого энергетического будущего, но использование связующих веществ в традиционном производстве элементов делает прямую переработку непрактичной. Liforever решает эти проблемы, позволяя повторно использовать почти каждую часть элемента батареи, не требуя дорогих, неэффективных и экологически сложных процессов, которые используются во время традиционной переработки элементов", – отметил генеральный директор 24M Technologies Наоки Ота.

Традиционные методы переработки литий-ионных батарей включают процессы, которые не только дорогие, но и токсичные, в результате чего образуются электронные отходы, известные как черная масса. Это вредит структуре основных материалов аккумулятора и делает переработку менее экономически жизнеспособной, особенно для дешевых материалов, таких как LFP. Обычно только дорогие металлы сохраняются для повторного использования.

Фото: 24M Technologies

В новой технологии, как утверждает 24M, Liforever сохраняет активные материалы батареи в их первоначальной форме, полностью обходя образование черной массы – достижение, которое выделяет его в отрасли. Эта инновация позволяет перерабатывать все активные материалы, включая анод и катод. После восстановления материалов их очищают и, если необходимо, повторно обрабатывают литием, чтобы вернуть их первоначальные уровни производительности.

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Компания говорит, что методология переработки Liforever разработана таким образом, чтобы быть совместимой с текущими и ожидаемыми будущими правилами переработки. Процесс SemiSolid не зависит от его типа, поэтому Liforever будет поддерживать батареи следующего поколения всех типов.