В США запатентован метод заправки LPG-автомобилей без спецоборудования. Использование такой системы позволит иметь дома, в гараже или в багажнике отдельную емкость (например, обычный бытовой баллон) с газом и заправлять автомобиль от нее.

Компания Alliance AutoGas (AAG), базирующаяся в Северной Каролине, получила второй патент на технологию заливки сжиженного газа (LPG) в топливный бак. Инновационная разработка позволит заправлять газифицированные автомобили LPG без применения автогазового оборудования.

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Правда такая технология будет доступна далеко не для всех автомобилей с ГБО. Однако машины с завода предназначены для работы на газе, такие как Hyundai Sonata LPI или КИА К5 LPI, смогут использовать новую технологию.

Используя топливный насос, расположенный в баке автомобиля, система забирает топливо из удаленного топливного клапана, а не из бака. Затем насос выталкивает сжиженный газ из бака в двигатель, где топливо перенаправляется обратно в бак через клапан устройства защиты от переполнения (OPD). Это позволяет расположенному в баку топливному насосу перекачивать LPG из внешней емкости в собственный объем вместо использования внешнего насоса. Благодаря этому владелец LPG-автомобиля сможет заправлять свое транспортное средство сжиженным газом прямо из домашнего LPG-резервуара посредством обычного шлангового соединения.

Изобретателями запатентованной технологии стали Джесси Джонсон, вышедший на пенсию в 2017 году с должности вице-президента по продажам и маркетингу Blossman Gas после 46 лет работы в отрасли, и Дэвид Кеннеди, директор по автогазовым разработкам в AAG.

“На протяжении всего моего пребывания в Blossman Gas и Alliance AutoGas мне всегда нравилось быть частью новаторских решений, над которыми мы работали, – рассказал Джонсон. – Дэвид Кеннеди и я, вместе с другими сотрудниками компании, разрабатываем технологии, которые обеспечат рост автогазовой отрасли и сделают ее более одомашненной”.