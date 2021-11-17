У США запатентовано метод заправки LPG-автомобілів без спецобладнання. Використання такої системи дозволить мати вдома, в гаражі або в багажнику окрему місткість (наприклад звичайний побутовий балон) з газом і заправляти автомобіль від неї.

Компанія Alliance AutoGas (AAG), що базується в Північній Кароліні, отримала другий патент на технологію заливання зрідженого газу (LPG) в паливний бак. Інноваційна розробка дозволить заправляти газифіковані автомобілі LPG без застосування автогазового обладнання.

Читайте також: Duster, Sandero та Logan отримали мотори, що працюють на газі LPG

Що правда така технологія буде доступна далеко не для всіх автомобілів з ГБО. Проте машини які з заводу призначені для роботи на газу, такі як Hyundai Sonata LPI або КІА К5 LPI, зможуть використовувати нову технологію.

Використовуючи паливний насос, розташований у баку автомобіля, система забирає паливо з віддаленого паливного клапана, а не з бака. Потім насос виштовхує скраплений газ з бака до двигуна, де паливо перенаправляється назад у бак через клапан пристрою захисту від переповнення (OPD). Це дозволяє розташованому в баку паливному насосу перекачувати LPG із зовнішньої ємності у власний об'єм замість того, щоб використовувати зовнішній насос. Завдяки цьому власник LPG-автомобіля зможе заправляти свій транспортний засіб зрідженим газом прямо із домашнього LPG-резервуару за допомогою звичайного шлангового з'єднання.

Винахідниками запатентованої технології стали Джессі Джонсон, який вийшов на пенсію у 2017 р. з посади віце-президента з продажу та маркетингу Blossman Gas після 46 років роботи в галузі, та Девід Кеннеді, директор з автогазових розробок в AAG.

“Протягом усього мого перебування у Blossman Gas та Alliance AutoGas мені завжди подобалося бути частиною новаторських рішень, над якими ми працювали, – розповів Джонсон. — Девід Кеннеді і я, разом з іншими співробітниками компанії, розробляємо технології, які забезпечать зростання автогазової галузі і зроблять її більш одомашненою”.