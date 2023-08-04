Исследование показывает, что зарядка электромобиля на каждый километр пройденного пути остается дороже стоимости пробега такого же расстояния на автомобиле с ДВС.

Как свидетельствует анализ Anderson Economic Group, стоимость заправки классического автомобиля на АЗС США обходится в 9,78 доллара на 100 миль пройденной дороги, а зарядка от сети для пробега электромобиля на такое же расстояние обойдется в 15,97 доллара. Таким образом экономическая выгода остается на стороне классической техники с ДВС, которую дешевле заправлять, чем заряжать альтернативу EV.

Стоимость пробега кроссоверов за 100 миль (160,93 км) с ценником 9,78 долларов относится к Nissan Versa, Honda Civic, Hyundai Elantra, Subaru Impreza и Mitsubishi Mirage. Эксперты приводят сравнение с электромобилями Nissan Leaf и Chevrolet Bolt, заряжаемыми в основном дома, в которых каждые 100 миль дороги обходится в 12,55 доллара, а на станции зарядки ценник еще выше – 15,97 долларов/100 миль.

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Автомобили с ДВС в этом сегменте, такие как Honda Accord, Toyota Camry, Chevrolet Malibu и Subaru Outback обычно обходятся в пределах 11,08 долларов за заправку на 100 миль пройденной дороги. Для сравнения: зарядка конкурирующего электромобиля (Kia EV6, Tesla Model 3/Y и Ford Mustang Mach E) от домашней сети стоит 12,62 доллара/100 миль или 16,10 доллара/100 миль при зарядке на станции.

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В сегменте роскошных автомобилей EV ситуация гораздо лучше, приоритеты полярно меняются. Здесь заправка BMW 5-Series, Porsche Macan и Audi A6 из ДВС стоит в среднем 17,56 долларов на 100 миль пробега, а электромобили Porsche Taycan, Tesla Model 3 и Polestar 2 обойдется в среднем 13,50 долларов за 100 миль при условии накопления энергии в домашних условиях. Эта цифра увеличивается до 17,81 долларов при заправке на станции, что практически сравнялось с классической техникой ДВС.

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Интересная картина наблюдается в сегменте пикапов, где машины с ДВС затрачивают на дизельное топливо в среднем 17,10 долларов США на каждые 100 миль пробега, тогда как пикап EV, заряженный дома, стоит около 17,72 доллара/100 миль. Сходство здесь очень близкое, но оно теряет заинтересованность владельцев при зарядке электромобиля на коммерческой станции, что в среднем обходится 26,38 доллара/100 миль.