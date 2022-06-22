Идея о временной отмене налога ради снижения цены на топливо столкнется с оппозицией в Конгрессе.

Президент США Джо Байден, как ожидается, призывает в среду временно приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон, сообщил агентству "Рейтер" во вторник источник, информированный о планах главы Белого дома.

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Байден заявил в понедельник, что рассматривает вопрос об остановке действия налога на время, пока Соединенные Штаты пытаются справиться с ростом цен на бензин и инфляцией. Приостановка взимания налога на бензин может иметь дело с серьезной оппозицией в Конгрессе, в том числе среди многих демократов.

В Белом доме заявили, что Байден выступит с комментариями по ценам на бензин в 14:00 в среду по Восточному времени США, не прибегая к подробностям.

Высокие цены на бензин представляют серьезную политическую проблему для Байдена и демократов, которые пытаются сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Губернатор штата Мичиган, демократ Гретхен Витмер во вторник призвала Байдена поддержать отмену налога на бензин, заявив, что "это принесет реальное и немедленное облегчение без ущерба способности федерального правительства инвестировать в инфраструктуру".

Республиканцы решительно выступают против остановки действия налога на бензин. В феврале лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл высмеял идею о прекращении действия налога, поддержанную некоторыми демократами, заявив, что "они [администрация Байдена] провели целый год в священной войне с доступной американской энергетикой".

Байден использовал множество рычагов, чтобы попытаться снизить цены, в том числе высвободив рекордное количество нефти из стратегических запасов и обратившись в крупные страны ОПЕК, попросив их об увеличении добычи.

Цены на горючее во всем мире растут из-за сочетания нескольких факторов — возобновления спроса, санкций против России и сокращения перерабатывающих мощностей.

По состоянию на 11 июня средняя цена на бензин в США впервые превысила 5 долларов за галлон.