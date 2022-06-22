Ідея про тимчасове скасування податку заради зниження ціни на пальне зіткнеться з опозицією у Конгресі.

Президент США Джо Байден, як очікується, закличе в середу тимчасово призупинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон, повідомило агентство "Рейтер" у вівторок джерело, поінформоване про плани глави Білого дому.

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Байден заявив у понеділок, що розглядає питання про зупинення дії податку на час, доки Сполучені Штати намагаються впоратися зі зростанням цін на бензин та інфляцією. Призупинення стягнення податку на бензин може мати справу з серйозною опозицією в Конгресі, зокрема серед багатьох демократів.

У Білому домі заявили, що Байден виступить з коментарями щодо цін на бензин о 14:00 у середу за Східним часом США, не вдаючись до подробиць.

Високі ціни на бензин є серйозною політичною проблемою для Байдена та демократів, які намагаються зберегти контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Губернатор штату Мічиган, демократ Гретхен Вітмер у вівторок закликала Байдена підтримати скасування податку на бензин, заявивши, що "це принесе реальне та негайне полегшення без шкоди для здатності федерального уряду інвестувати в інфраструктуру".

Республіканці рішуче виступають проти зупинення дії податку на бензин. У лютому лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл висміяв ідею про припинення дії податку, підтриману деякими демократами, заявивши, що "вони [адміністрація Байдена] провели цілий рік у священній війні з доступною американською енергетикою".

Байден використав безліч важелів, щоб спробувати знизити ціни, у тому числі вивільнивши рекордну кількість нафти зі стратегічних запасів та звернувшись до великих країн ОПЕК, попросивши їх про збільшення видобутку.

Ціни на пальне у всьому світі зростають через поєднання кількох факторів — відновлення попиту, санкцій проти Росії та скорочення переробних потужностей.

Станом на 11 червня середня ціна на бензин у США вперше перевищила 5 доларів за галон.

За даними Міністерства енергетики, з поправкою на інфляцію середня ціна бензину в США, як і раніше, нижча за максимум червня 2008 року, коли ціна палива досягла рівня 5,41 долара за галон.