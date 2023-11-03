Полиция США бесплатно раздает трекеры Apple из-за волны угонов авто. Девайсы предоставляют автовладельцам в особо криминальных районах.

В Вашингтоне, округ Колумбия, резко возросло количество угонов автомобилей. Полиция плохо справляется с такими объемами работы, а потому власти решили прибегнуть к устройствам, которые хоть и не предотвращают угон, но значительно облегчают поиск пропавших машин. Жителям будут бесплатно раздавать трекеры AirTag, но перед этим они должны доказать, что живут в популярном у воров районе.

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Устройства будут раздавать жильцам на специальных мероприятиях в течение ближайших трех месяцев. Сколько именно девайсов запасено, неизвестно. Получить Apple AirTag смогут только автовладельцы из криминальных районов Вашингтона и окрестностей, которые власти включили в список.

Получив бесплатный AirTag, граждане смогут зарегистрировать его на своем смартфоне и прикрепить к автомобилю. Полиция уверяет, что постоянного доступа к данным о передвижении машины у нее нет: его сможет предоставить только владелец в случае кражи.

По словам начальника полиции Вашингтона Памелы Смит, один AirTag не только позволит отследить конкретный автомобиль, но и поможет предотвратить дальнейшие кражи. Угонщики часто не ограничиваются одной машиной, отметила она.

Примечательно, что США к этому способу борьбы с похищениями обращаются не в первый раз. В апреле метки Apple начали раздавать жителям Нью-Йорка: горожане получили 500 устройств стоимостью по 30 долларов каждый.

Однако метки AirTag догадались использовать не только полицейские, но и сами похитители. Два года назад в Онтарио сообщили о по крайней мере двух автоугонах с применением трекера: злоумышленники цепляют его к машине и следят за ней, выжидая удобный момент.