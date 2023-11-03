Поліція США безкоштовно роздає трекери Apple через хвилю викрадень авто. Девайси надають автовласникам в особливо кримінальних районах.

У Вашингтоні, округ Колумбія, різко зросла кількість крадіжок автомобілів. Поліція погано справляється з такими об’ємами роботи, а тому влада вирішила вдатися до пристроїв, які хоч і не запобігають угонам, але значно полегшають пошук зниклих машин. Жителям безкоштовно роздаватимуть трекери AirTag, але перед цим вони повинні довести, що живуть у популярному у злодіїв районі.

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Пристрої роздаватимуть мешканцям на спеціальних заходах протягом найближчих трьох місяців. Скільки саме девайсів запасено, невідомо. Отримати Apple AirTag зможуть лише автовласники з кримінальних районів Вашингтона та околиць, які влада включила до списку.

Отримавши безкоштовний AirTag, громадяни зможуть зареєструвати його на своєму смартфоні та прикріпити до автомобіля. Поліція запевняє, що постійного доступу до даних про пересування машини вона не матиме: його зможе надати тільки власник у разі крадіжки.

За словами начальника поліції Вашингтона Памели Сміт, один AirTag не тільки дозволить відстежити конкретний автомобіль, а й допоможе запобігти подальшим крадіжкам. Викрадачі часто не обмежуються однією машиною, зазначила вона.

Примітно, що США до цього способу боротьби з викраденнями звертаються не вперше. У квітні мітки Apple почали роздавати мешканцям Нью-Йорка: городяни отримали 500 пристроїв вартістю по 30 доларів кожен.

Проте мітки AirTag здогадалися використовувати не лише поліцейські, а й самі викрадачі. Два роки тому в Онтаріо повідомили про принаймні два автокрадіжки із застосуванням трекера: зловмисники чіпляють його до машини і стежать за нею, вичікуючи зручний момент.