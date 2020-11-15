14 машин образца 1932 года десятилетиями стояли в хранилище, о котором не знала даже родня коллекционера.

Обнаружить автомобили удалось только после смерти владельца коллекции. Сейчас собрание выставлено на продажу аукционом VanDerBrink.

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Автомобили принадлежали американскому банкиру Полу Эдеру. В коллекции, которую мужчина пополнял много лет и держал в тайне от всех, есть по-настоящему уникальные модели.

В тайной коллекции обнаружили 14 моделей Plymouth 1932 года выпуска. Среди любимой марки коллекционера есть очень редкие экземпляры. Например, мужчина владел четырехдверным кабриолетом Phaeton, которых существовало всего 259 экземпляров. Кроме того, в гараже обнаружили один из шести праворульных “Плимутов”, пять классических родстеров, трехосное купе и даже автомобиль, принадлежавший посольству Южной Африки.

Кроме Plymouth, ретро-коллекция включает в себя 50-летние реплики Auburn Boattail Speedster и Cord Roadster, а также четыре DeSoto 60-х годов и 68-летний Dodge. Самыми молодыми экземплярами коллекционера являются Mercedes 280cSE начале 70-х годов и фургон автовоз Chevrolet 1984 года выпуска.

Коллекция банкира включает как идеально сохранившиеся автомобили, так и экземпляры, требующие серьезной реставрации. Большинство автомобилей долгое время стояло без движения в помещении, поэтому машины покрыты толстым слоем пыли. Аукцион состоится 14 ноября, автомобили будут продавать отдельно.