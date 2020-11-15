14 машин зразка 1932 року десятиліттями стояли у сховищі, про яке не знала навіть рідня колекціонера.

Виявити автомобілі вдалося тільки після смерті власника колекції. Зараз зібрання виставлено на продаж аукціоном VanDerBrink.

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Автомобілі належали американському банкіру Полу Едеру. У колекції, яку чоловік поповнював багато років і тримав у таємниці від всіх, є по-справжньому унікальні моделі.

У таємній колекції виявили 14 моделей Plymouth 1932 року випуску. Серед улюбленої марки колекціонера є дуже рідкісні екземпляри. Наприклад, чоловік володів чотиридверним кабріолетом Phaeton, яких існувало всього 259 примірників. Крім того, в гаражі виявили один з шести праворульних “Плімутів”, п'ять класичних родстерів, тривісне купе і навіть автомобіль, що належав посольству Південної Африки.

Крім Plymouth, ретро-колекція включає в себе 50-річні репліки Auburn Boattail Speedster і Cord Roadster, а також чотири DeSoto 60-х років і 68-річний Dodge. Наймолодшими екземплярами колекціонера є Mercedes 280cSE початку 70-х років і фургон-автовоз Chevrolet 1984 року випуску.

Колекція банкіра включає як ідеально збережені автомобілі, так і екземпляри, що потребують серйозної реставрації. Більшість автомобілів довгий час стояла без руху в приміщенні, тому машини вкриті товстим шаром пилу. Аукціон відбудеться 14 листопада, автомобілі продаватимуть окремо.