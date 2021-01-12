Среди трех победителей два авто – американского Ford.

Автомобильный конкурс NACTOY объявил в Детройте победителей трех главных номинаций 2021 года.

После сотен часов тест-драйвов, исследований и оценок независимые судьи NACTOY проголосовали за Hyundai Elantra как Североамериканский автомобиль года, Ford F-150 как Североамериканский грузовик года и Ford Mustang Mach-E как Североамериканский коммунальный автомобиль года.

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Конкурс основан в 1994 году, в жюри - 50 профессиональных автомобильных журналистов из Соединенных Штатов и Канады, которые работают для разнообразных журналов, газет, веб-сайтов, телевидения и радиостанций.

Судьи начали процесс оценки с 43 транспортных средств, прежде чем сузить их до 27 полуфиналистов, а затем девяти финалистов через два раунда голосования.

Автомобиль года: Hyundai Elantra

Грузовик года: Ford F-150

SUV года: Ford Mustang Mach-E