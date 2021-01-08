Названы финалисты автомобильного конкурса Car of the Year. Их семь.

Жюри конкурса "Европейский автомобиль года" выбрало семь автомобилей, среди которых 1 марта выберут победителя в 2021 году. Их назвали среди 29 моделей, которые появились на рынке в прошлом году. Чтобы принять участие в конкурсе, каждый автомобиль должен был поступить в продажу как минимум в пяти европейских странах до конца 2020 года.

Список финалистов Car of the Year 2021: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и Volkswagen ID.3.

В предварительном списке было много корейских Kia и Hyundai, а также несколько Mercedes-Benz и BMW. Однако ни один из них не попал в финал. Также среди трех электрокаров в финал попал только один.

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Лучший автомобиль года по версии жюри объявят 1 марта. Ранее церемония награждения проходила на автосалоне в Женеве, однако из-за пандемии коронавируса ее проведут в онлайн-формате.

В прошлом году победителем "Европейского автомобиля года" стал Peugeot 208, который обошел Tesla Model 3 и Porsche Taycan.