Названо фіналістів автомобільного конкурсу Car of the Year. Їх сім.

Журі конкурсу "Європейський автомобіль року" обрало сім автомобілів, серед яких 1 березня оберуть переможця в 2021 році. Їх назвали серед 29 моделей, які з'явились на ринку минулого року. Щоб взяти участь в конкурсі, кожен автомобіль повинен був надійти в продаж як мінімум в п'яти європейських країнах до кінця 2020 року.

Список фіналістів Car of the Year 2021: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris і Volkswagen ID.3.

В попередньому списку було багато корейських Kia та Hyundai, а також кілька Mercedes-Benz та BMW. Однак жоден з них не потрапили в фінал. Також серед трьох електрокарів в фінал потрпив лише один.

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Кращий автомобіль року за версією журі оголосять 1 березня. Раніше церемонія нагородження проходила на автосалоні в Женеві, проте через пандемію коронавируса її проведуть в онлайн-форматі.

У минулому році переможцем "Європейського автомобіля року" став Peugeot 208, який обійшов Tesla Model 3 і Porsche Taycan.