Серед трьох переможців два авто – американського Ford.

Автомобільний конкурс NACTOY оголосив в Детройті переможців трьох головних номінацій 2021 року.

Після сотень годин тест-драйвів, досліджень та оцінок незалежні судді NACTOY проголосували за Hyundai Elantra як Північноамериканський автомобіль року, Ford F-150 як Північноамериканську вантажівку року та Ford Mustang Mach-E як Північну Американський комунальний автомобіль року.

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Конкурс заснований в 1994 році, в дюрі - 50 професійних автомобільних журналістів із Сполучених Штатів та Канади, які працюють для різноманітних журналів, газет, веб-сайтів, телебачення та радіостанцій.

Судді розпочали процес оцінки з 43 транспортних засобів, перш ніж звузити їх до 27 півфіналістів, а потім дев'яти фіналістів через два раунди голосування.

Автомобіль року: Hyundai Elantra

Вантажівка року: Ford F-150

SUV року: Ford Mustang Mach-E