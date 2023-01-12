В США подвели итоги национальной премии «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке».

В этом году экспертное жюри в трех раундах избрало из 47 претендентов победителей в каждой из трех категорий.

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Итак, лучшим легковым автомобилем был признан Acura Integra, лучшим кроссовером – электрический Kia EV6, а лучшим пикапом – батарейный Ford F-150 Lightning.

Лифтбэк Acura Integra дебютировал весной 2022 года и успешно стартовал на североамериканском рынке. Жюри NACTOY присудило модели 174 балла, и по этому показателю Integra опередила два других автомобиля, вышедших в финал – Genesis Electrified G80 и Nissan Z.

Кроссовер года, Kia EV6, сражался за победу с Genesis GV60 и Cadillac Lyriq, и в итоге набрал 258 голосов. И, наконец, Ford F-150 Lightning стал пикапом года в Северной Америке, обогнав по количеству голосов Chevrolet Silverado ZR2 и Lordstown Endurance. Его оценка составила 483 балла.