У США підбили підсумки національної премії «Автомобіль, кросовер та пікап року в Північній Америці».

Цього року експертне журі у трьох раундах обрали з 47 претендентів переможців у кожній з трьох категорій.

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Отже, найкращим легковим автомобілем був визнаний Acura Integra, найкращим кросовером – електричний Kia EV6, а найкращим пікапом – батарейний Ford F-150 Lightning.

Ліфтбек Acura Integra дебютував навесні 2022 року й успішно стартував на північноамериканському ринку. Журі NACTOY присудило моделі 174 бали, і за цим показником Integra випередила два інші автомобілі, що вийшли у фінал – Genesis Electrified G80 та Nissan Z.

Кросовер року, Kia EV6, боровся за перемогу з Genesis GV60 та Cadillac Lyriq, і у підсумку набрав 258 голосів. І, нарешті, Ford F-150 Lightning став пікапам року у Північній Америці, обігнавши за кількістю голосів Chevrolet Silverado ZR2 та Lordstown Endurance. Його оцінка склала 483 бали.