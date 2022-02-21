Эксперты американской некоммерческой организации Consumer Reports назвали лучшие автомобильные бренды 2022 года. Рейтинг был составлен из 32 брендов, представленных на рынке США.

Общая оценка от Consumer Reports формируется по четырем критериям: эксперты оценивают надежность, удовлетворенность владельца, безопасность и результаты дорожных испытаний. Аналитики не скрывают, что опираются и на объективные (результаты краш-тестов, количество неисправностей) и на субъективные (опрос автовладельцев) данные.

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Лидером рейтинга стала марка Subaru с результатом 81 балл. В ТОП-10 вошли Mazda и BMW (по 78 баллов), Honda и Lexus (по 77 баллов), Audi (75 баллов), Porsche, MINI и Toyota (по 74 балла), а также Infiniti (72 балла). Кстати, Tesla в этом рейтинге расположилась на 23-й строчке с 32-х, получив те же 60 баллов, что и Chevrolet и Mercedes-Benz.

В Consumer Reports признались, что результат Tesla мог бы быть гораздо выше, если бы компания Илона Маска не решилась использовать на серийных моделях спорный руль-штурвал. Хуже всего зарекомендовали себя Jeep, Mitsubishi, GMC и Land Rover – они замкнули список.