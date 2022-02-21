Експерти американської некомерційної організації Consumer Reports назвали найкращі автомобільні бренди 2022 року. Рейтинг було складено з 32 брендів, що представлені на ринку США.

Загальна оцінка від Consumer Reports формується за чотирма критеріями – експерти оцінюють надійність, задоволеність власника, безпеку та результати дорожніх випробувань. Аналітики не приховують, що спираються і на об’єктивні (результати краш-тестів, кількість несправностей) і на суб’єктивні (опитування автовласників) дані.

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Лідером рейтингу стала марка Subaru із результатом 81 бал. До ТОП-10 увійшли Mazda та BMW (по 78 балів), Honda та Lexus (по 77 балів), Audi (75 балів), Porsche, MINI та Toyota (по 74 бали), а також Infiniti (72 бали). До речі, Tesla в цьому рейтингу розташувалася на 23-му рядку з 32-х, отримавши ті ж 60 балів, що і Chevrolet та Mercedes-Benz.

У Consumer Reports зізналися, що результат Tesla міг би бути набагато вищим, якби компанія Ілона Маска не наважилася використовувати на серійних моделях спірне кермо-штурвал. Найгірше зарекомендували себе Jeep, Mitsubishi, GMC та Land Rover – вони замкнули список.