Пожарные начали тушить огонь водой, но это лишь спровоцировало взрыв.

Пожар произошел в здании бывшей бумажной фабрики на севере американского штата Иллинойс, которую чиновники считали давно брошенной и пожарные не подозревали, что в здании сейчас находится предприятие Superior Battery, а значит она заполнена литиевыми батареями. Прибыв на место пожара, спасатели начали тушить пламя водой, спровоцировав взрыв. После этого пожарные решили разрешить пламени гореть, поскольку они считают, что дальнейшие попытки потушить огонь могут вызвать новые взрывы.

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Пожар в городе Моррис побудил городские власти эвакуировать 3-4 тысячи человек из примерно 950 домов поблизости. Приказ об эвакуации будет оставаться в силе по меньшей мере сутки и может быть продлен.

Начальник пожарной службы заявил, что собирает информацию от пожарных подразделений из других регионов и других экспертов о том, как бороться с огнем в здании, в котором хранится около 100 тонн литиевых батарей, от аккумуляторов для смартфонов до автомобильных аккумуляторов.

Сейчас лучшей идеей для тушения пожара представляется использование соли, которой посыпают дороги.

"Название компании – Superior Battery... и мы не знали о ее существовании до вчерашнего дня”, – сказал глава пожарной бригады. Помещения бывшей бумажной фабрики пустовало десятилетиями и никто и не догадывался об опасных складах внутри. Местные власти уже начали расследование по данному инциденту.