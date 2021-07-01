Вогнеборці почали гасити вогонь водою, але це лише спровокувало вибух.

Пожежа трапилась у приміщенні колишньої паперової фабрики на півночі американського штату Іллінойс, яку чиновники вважали давно покинутою і пожежники й гадки не мали, що в будівлі зараз знаходиться підприємство Superior Battery, а отже вона заповнена літієвими батареями. Прибувши на місце пожежі, рятувальники почали гасити полум’я водою, спровокувавши вибух. Після цього пожежники вирішили дозволити полум'ю горіти, оскільки вони вважають, що подальші спроби загасити вогонь можуть спричинити нові вибухи.

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Пожежа у місті Морріс спонукала міську владу евакуювати 3–4 тисячі людей з приблизно 950 будинків поблизу. Наказ про евакуацію залишатиметься в силі щонайменше добу і може бути продовжений.

Начальник пожежної служби заявив, що збирає інформацію від пожежних підрозділів з інших регіонів та інших експертів про те, як боротися з вогнем у будівлі, в якій зберігається близько 100 тонн літієвих батарей, від акумуляторів для смартфонів до автомобільних акумуляторів.

Наразі найкращою ідеєю для гасіння пожежі видається використання солі, якою посипають дороги.

“Назва компанії – Superior Battery... і ми не знали про її існування до вчорашнього дня”, – сказав очільник пожежної бригади. Приміщення колишньої паперової фабрики пустувало десятиліттями і ніхто й не здогадувався про небезпечні склади всередині. Місцева влада вже розпочала розслідування за даним інцидентом.