В американском Балтиморе после столкновения корабля обвалился мост. Очевидцы говорят, что на нем были транспортные средства, которые попадали в воду. Сейчас известно по крайней мере о 7 пострадавших.

Мост имени Фрэнсиса Скотта-Ки в американском городе Балтимор обвалился ночью 26 марта после того, как в него врезался контейнеровоз, сообщили Fox Baltimore местные власти.

На видео видно, как большой кусок моста длиной 1,6 мили полностью упал в воду после столкновения грузового судна со столбом. Спасательные работы продолжаются.

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Часть стального арочного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, упала в воду рано утром во вторник после того, как в него попало грузовое судно, сообщили власти штата.

"Ки-Бридж рухнул из-за столкновения с судном", - говорится в заметке транспортного управления Мэриленда на X, ранее Twitter.

Большое судно врезалось в мост длиной 1,6 мили (2,57 километра) утром во вторник, загорелось и затонуло. Столкновение привело к тому, что несколько транспортных средств упали в реку Патапско, показали видео, распространенные в социальных сетях.

Мэр Балтимора сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренной помощи и продолжаются спасательные работы. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на директора отдела коммуникаций пожарной службы Балтимора, спасатели искали по меньшей мере семь человек, которые, вероятно, оказались в воде.

На мосту находилось несколько транспортных средств в тот момент, когда судно врезалось в одну из его колонн, что повлекло его обвал.