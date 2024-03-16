На мосту через реку Огайо произошла авария двух легковушек и фуры, после чего грузовик протаранил защитное ограждение и едва не упал в воду. Спасателям пришлось проводить чрезвычайно сложную операцию, чтобы достать его водителя.

Кажется, что такое можно увидеть только в голливудских фильмах, однако это реальность. Недавно на мосту Джорджа Роджерса Кларка, который соединяет Луисвилл, штат Кентукки, с южной Индианой, произошла потрясающая авария.

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Женщина, что была за кремом грузовика, не увидела аварию, что произошло ранее, и протаранив два легковых автомобиля вызвала вторичное ДТП. От удара грузовик перебросило через забор. Две задние оси прицепа поднялись в воздух, а женщина-водитель оказалась в ловушке: она не могла покинуть кабину, ведь она зависла над водой.

Спасателям, которые оперативно прибыли на место аварии, понадобилось около 40 минут, чтобы установить тросовую систему, а в воде ждала команда водолазов на случай, если что-то пойдет на так. Когда авто зафиксировали и вероятности его обрыва не было, спасатель Брайс Карден спустился на тросе за водителем.

Операция по спасению длилась почти час и благодаря слаженной работе спасательных служб ей смогли спасти жизнь – водителя доставили в больницу только для того, чтобы она прошла обследование на отсутствие шока. Другой участник столкновения – водитель легкового автомобиля был госпитализирован с серьезными травмами. Полиция уже расследует инцидент.

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Министерство транспорта штата Кентукки, сообщило, что была проведена проверка безопасности, чтобы убедиться, что конструкция не пострадала. В сообщении говорится, что мост нуждался в серьезном ремонте, а прицеп, свисавший с края моста, отбуксировали только через семь часов после аварии.