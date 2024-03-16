На мосту через річку Огайо сталась аварія двох легковиків та фури, після чого вантажівка протаранила захисну огорожу й ледь не впала у воду. Рятувальникам довелось проводити надзвичайно складну операцію, аби дістати її водія.

Здається, що таке можна побачити лише у голлівудських фільмах, проте це реальність. Нещодавно на мосту Джорджа Роджерса Кларка, який сполучає Луїсвілл, штат Кентуккі, з південною Індіаною, сталася приголомшлива аварія.

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Жінка, що була за кремом вантажівки, не побачила аварію, що сталось раніше, й протаранивши два легкових автомобілі? спричинила вторинне ДТП. Від удару вантажівку перекинуло крізь огорожу. Дві задні осі причепа піднялися в повітря, а жінка-водій опинилася у пастці: вона не могла залишити кабіну, адже вона зависла над водою.

Рятівникам, які оперативно прибули на місце аварії, знадобилось близько 40 хвилин, аби встановити тросову систему, а у воді чекала команда водолазів на випадок, якщо щось піде на так. Коли авто зафіксували і ймовірності його обриву не було, рятувальник Брайс Карден спустився на тросі за водійкою.

Операція з порятунку тривала майже годину й завдяки злагодженій роботі рятувальних служб їй змогли врятувати життя – водійку доправили в лікарню лише для того, аби вона пройшла обстеження на відсутність шоку. Інший учасник зіткнення – водій легкового автомобіля був госпіталізований із серйозними травмами. Поліція вже розслідує інцидент.

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Міністерство транспорту штату Кентуккі, повідомило, що було проведено перевірку безпеки, щоб переконатися, що конструкція не постраждала. В повідомленні йдеться, що міст потребував серйозного ремонту, а причіп, що звисав з краю мосту, відбуксирували лише через сім годин після аварії.