У американському Балтіморі після зіткнення корабля обвалився міст. Очевидці кажуть, що на ньому були транспортні засоби, які попадали у воду. Зараз відомо принаймні про 7 постраждалих.

Міст імені Френсіса Скотта-Кі в американському місті Балтімор обвалився вночі 26 березня після того, як у нього врізався контейнеровоз, повідомила Fox Baltimore місцева влада.

На відео видно, як великий шматок мосту довжиною 1,6 милі повністю впав у воду після зіткнення вантажного судна зі стовпом. Рятувальні роботи тривають.

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Частина сталевого арочного мосту імені Френсіса Скотта Кі в Балтіморі, штат Меріленд, впала у воду рано вранці у вівторок після того, як в нього потрапило вантажне судно, повідомила влада штату.

"Кі-Брідж завалився через зіткнення з судном", - йдеться в дописі транспортного управління Меріленда на X, раніше Twitter.

Велике судно врізалося в міст довжиною 1,6 милі (2,57 кілометра) вранці у вівторок, загорілось і затонуло. Зіткнення призвело до того, що кілька транспортних засобів впали в річку Патапско, показали відео, поширені в соціальних мережах.

Мер Балтімора повідомив, що на місці події працюють співробітники екстреної допомоги та тривають рятувальні роботи. Як повідомило агентство Associated Press із посиланням на директора відділу комунікацій пожежної служби Балтімора, рятувальники шукали щонайменше сімох людей, які, ймовірно, опинилися у воді.

На мосту перебувало кілька транспортних засобів у той момент, коли судно врізалося в одну з його колон, що спричинило його обвал.