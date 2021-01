Ежегодная премия North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) отмечает лучшие новинки в трех категориях: легковой автомобиль, внедорожник и пикап.

Две из трех номинаций в этом году получили автомобили марки Ford. А третий победитель родом из Южной Кореи.

Лучшим легковым автомобилем стал седан Hyundai Elantra седьмого поколения. Кроссовером 2021 года стал электрический Mustang Mach-E, а лучшим пикапом назван Ford F-150.

Hyundai отметили за то, что, вопреки тенденциям, этот бренд не только не отказался от седанов, но и предлагает широкий выбор модификаций для них. В финал Elanta вышла вместе с Genesis G80, однако премиальный седан уступил более “народной” модели корейского производителя.

Ford похвалили за то, что компания осмелилась установить логотип Mustang на кроссовер и этот риск оказался оправданным. Кроме Mustang Mach-E, за звание кроссовера года боролись Genesis GV80 и Land Rover Defender.

Победа пикапа F-150 – на протяжении многих лет, чрезвычайно популярной в США модели и “жемчужены в короне Ford”, по выражению жюри, была вполне ожидаемой.

"В Ford улучшили то, что и без того пользовалось признанием. В этой модели правильно сочетаются функции, возможности, комфорт и стиль, а его дополнительное преимущество – первая в классе гибридная трансмиссия”, – заявил член жюри NACTOY Джон Фолькер. Основными конкурентами F-150 были Jeep Gladiator Mojave и Ram 1500 TRX.

Прошлогодними победителями премии NACTOY были спорткар Chevrolet Corvette Stingray C8, внедорожник Kia Telluride, и пикап Jeep Gladiator.