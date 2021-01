Щорічна премія North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) відзначає кращі новинки у трьох категоріях: легковий автомобіль, позашляховик та пікап.

Дві з трьох номінацій цього року отримали автомобілі марки Ford. А третій переможець родом з Південної Кореї.

Кращим легковим автомобілем став седан Hyundai Elantra сьомого покоління. Кросовером 2021 року став електричний Mustang Mach-E, а кращим пікапом названо Ford F-150.

Hyundai відзначили за те, що, всупереч тенденціям, цей бренд не лише не відмовився від седанів, але і пропонує широкий вибір модифікацій для них. У фінал Elanta вийшла разом із Genesis G80, однак преміальний седан поступився більш “народній” моделі корейського виробника.

Ford похвалили за те, що компанія насмілилась встановити логотип Mustang на кросовер і цей ризик виявився виправданим. Крім Mustang Mach-E, за звання кросовера року боролися Genesis GV80 та Land Rover Defender.

Перемога пікапа F-150 – протягом багатьої років надзвичайно популярної в США моделі і “перлини в короні Ford”, за висловом журі, була цілком очікуваною.

“У Ford поліпшили те, що і без того користувалося визнанням. У цій моделі правильно поєднуються функції, можливості, комфорт і стиль, а його додаткова перевага – перша в класі гібридна трансмісія”, – заявив член журі NACTOY Джон Фолькер. Основними конкурентами F-150 були Jeep Gladiator Mojave та Ram 1500 TRX.

Минулорічними переможцями премії NACTOY були спорткар Chevrolet Corvette Stingray C8, позашляховик Kia Telluride, та пікап Jeep Gladiator.