Наибольшая проблема – перебои с поставками природного газа.

Сильные морозы и метели прервали поставки газа на юге Соединенных Штатов Америки и Мексики, вызвав хаос на заводах, которые производят автомобили по обе стороны границы. А компании Ford, Nissan и Toyota сообщают о сбоях на своих конвейерах.

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В начале недели похолодание охватило южные районы США и северные территории Мексики. Поставки природного газа из Техаса были прерваны, и миллионы людей остались без энергии в промышленных северных штатах Мексики, была остановлена работа шести автозаводов. В Техасе морозы ожидаются до конца этой недели.

Мексика генерирует большую часть своей энергии из природного газа, который в основном импортируется из США. Правительства обеих стран требуют, чтобы сложные цепи поставок функционировали для поставки автомобилей и других промышленных операций по обе стороны границы.

В четверг представитель Ford заявил, что неблагоприятная погода привела ко временному закрытию заводов в Канзас-Сити, Мичигане и Кентукки, а также завода в Эрмосильо в северном мексиканском пограничном штате Сонора. Операции завода Ford в Канзас-Сити были отменены с 13 по 22 февраля, сообщает компания.

Volkswagen заявил в среду, что частично прекратит производство в Мексике в четверг и пятницу, из-за ограниченных поставок природного газа. Сокращение поставок также коснулось Audi и завода General Motors Co в центральном городе Силао. GM заявил в четверг, что операции первой смены были отменены на заводах в Арлингтоне, штат Техас; Спринг-Хилл, Теннесси; и Боулинг-Грин, штат Кентукки. Первые два завода также, скорее всего, будут закрыты на вторую смену.

Среди других автопроизводителей, которые пострадали от зимней погоды, Toyota и Nissan.

Toyota заявила, что ее завод в Техасе будет без работы до пятницы, а на заводах в Миссисипи и Алабаме не будут работать первые смены. Также приостановится работа на заводах Toyota в мексиканской Нижней Калифорнии и Гуанахуато. Nissan поставил на паузу производство в Смирне, штат Теннесси, и Кантоне, штат Миссисипи, а также мексиканском заводе в Агуаскальентесе.