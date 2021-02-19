Найбільша проблема – перебої з постачанням природного газу.

Сильні морози і хуртовини перервали постачання газу на півдні Сполучених Штатів Америки та Мексики, спричинивши хаос на заводах, що виробляють автомобілі по обидва боки кордону. А компанії Ford, Nissan та Toyota повідомляють про збої на своїх конвеєрах.

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На початку тижня похолодання охопило південні райони США та північні території Мексики. Постачання природного газу з Техасу були перервані і мільйони людей залишились без енергії в промислових північних штатах Мексики, була зупинена робота шести автозаводів. У Техасі морози очікуються до кінця цього тижня.

Мексика генерує більшу частину своєї енергії з природного газу, здебільшого імпортованого із США. Уряди обох країн вимагають, щоб складні ланцюги поставок функціонували для постачання автомобілів та інших промислових операцій по обидва боки кордону.

У четвер представник Ford заявив, що несприятлива погода призвела до тимчасового закриття заводів у Канзас-Сіті, Мічигані та Кентуккі, а також заводу в Ермосільо в північному мексиканському прикордонному штаті Сонора. Операції заводу Ford у Канзас-Сіті були скасовані з 13 по 22 лютого, повідомляє компанія.

Volkswagen заявив у середу, що частково припинить виробництво в Мексиці у четвер і п'ятницю, через обмежені поставки природного газу. Скорочення поставок також торкнулося Audi і заводу General Motors Co в центральному місті Сілао. GM заявив у четвер, що операції першої зміни були скасовані на заводах в Арлінгтоні, штат Техас; Спрінг-Гілл, штат Теннессі; та Боулінг-Грін, штат Кентуккі. Перші два заводи також, швидше за все, будуть закриті на другу зміну.

Інші автовиробники, які постраждали від зимової погоди, включають Toyota і Nissan.

Toyota заявила, що її завод у Техасі буде без роботи до п'ятниці, а на заводах у Міссісіпі та Алабамі не працюватимуть перші зміни. Також призупиниться робота на заводах Toyota у мексиканській Нижній Каліфорнії та Гуанахуато. Nissan поставив на паузу виробництво у Смірні, штат Теннессі, і Кантоні, штат Міссісіпі, а також мексиканському заводі в Агуаскалієнтесі.