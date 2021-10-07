Владелец просто покинул их до лучших времен, но продавать пока не собирается.

Модели Porsche 928 так и не удалось заменить икону марки с индексом 911, но сейчас эту модель высоко ценят коллекционеры. Пусть и не так высоко, как машины с воздушным охлаждением двигателя, расположенном сзади, эти переднемоторноые спорткары, безусловно, заслуживают внимания. Кто-то собрал не менее полутора десятка 928-х и оставил их под открытым небом, буквально, посреди пустыни.

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Автомобили заметил пользователь Facebook Стив Роудс, когда искал локацию для съемок телешоу. Машины стоят вблизи старого карьера в округе Вентура, в Калифорнии.

"Один из друзей землевладельца попросил оставить на хранение несколько машин. Затем приезжал пару раз, но больше не показывался", – объясняет Стив Роудс.

Сейчас на этой территории находится не менее 13 Porsche 928, все в запущенном состоянии. Собрание включает как первые 4,5 литровые версии без спойлера, так и 5-литровые S4 с гладкими бамперами, что выпускались уже к концу производства.

Сухой климат Южной Калифорнии и тот факт, что Porsche 928 имеет кузов из оцинкованной стали и алюминиевые панели, означает, что они не так сильно пострадали от коррозии, как могли бы при других погодных условиях. И все же время успело наложить заметный отпечаток на все машины. Слабым местом Porsche 928 всегда было электричество и завести машины после длительного простоя под открытым небом будет не легкой задачей.

Владелец автомобилей, по словам фотографа, не торопится их продавать. Очевидно, он рассчитывает на прирост цен, чтобы продать машины с выгодой – даже в запущенном состоянии они могут стоить дороже новых моделей Porsche.

Фото: Porsche 928 покинутые в поле / Carscoops