Власник просто покинув їх до кращих часів, але продавати поки не збирається.

Моделі Porsche 928 так і не вдалось замінити ікону марки з індексом 911, але зараз цю модель високо цінують колекціонери. Нехай і не так високо, як машини з повітряним охолодженням двигуна, розміщеного ззаду, ці передньомоторні спорткари, безумовно, заслуговують на увагу. Хтось зібрав щонайменше півтора десятка 928-х і залишив їх просто неба, буквально, посеред пустелі.

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Автомобілі помітив користувач Facebook Стів Роудс, коли шукав локацію для фільмування телешоу. Машини стоять поблизу старого кар'єру в окрузі Вентура, у Каліфорнії.

“Один з друзів землевласника попросив залишити на зберігання кілька машин. Потім приїжджав пару разів, але більше не показувався”, – пояснює Стів Роудс.

Зараз на цій території знаходиться не менше 13 Porsche 928, усі в занедбаному стані. Зібрання включає як перші 4,5-літрові версії без спойлера, так і 5-літрові S4 з гладкими бамперами, що випускались вже під кінець виробництва.

Сухий клімат Південної Каліфорнії та той факт, що Porsche 928 має кузов з оцинкованої сталі й алюмінієві панелі, означає, що вони не так сильно постраждали від корозії, як могли б при інших погодних умовах. Та все ж час встиг накласти помітний відбиток на усі машини. Слабким місцем Porsche 928 завжди була електрика і завести машини, після тривалого простою просто неба буде не легкою задачею.

Власник автомобілів, за словами фотографа, не квапиться їх продавати. Очевидно, він розраховує на приріст цін, аби продати машини з вигодою – навіть у занедбаному стані вони можуть коштувати дорожче за нові моделі Porsche.

Фото: Porsche 928 покинуті в полі / Carscoops