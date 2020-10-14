В Германии Tiguan имеет двух младших братьев: T-Cross и T-Rock, в Китае их четверо, а теперь свой есть и у американского "Тигуана".

Компактный кроссовер Volkswagen Taos получил хорошее серийное оснащение, а также широкий список опций за разумные деньги.

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Taos дополнит линейку кроссоверов Volkswagen, доступных в США: Tiguan, Atlas, Atlas Cross Sport и ID.4., занимая место на нижней ступеньке иерархии. При этом он имеет характерные черты каждого из них.

Volkswagen Taos разработан специально для Северной Америки. Габариты Volkswagen Taos – 4,47x1,84x1,64 метра, расстояние между осями – 2,69 метра. Пространство для ног передних и задних пассажиров составляет 1018 мм и 963 мм соответственно, багажный отсек вмещает от 795 до 1877 литров клади.

Фото: Volkswagen Taos 2022 / Volkswagen

Новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: S, SE и SEL. Базовая комплектация Taos предусматривает 17-дюймовые легкосплавные диски, а за доплату доступны 18- или 19-дюймовые. Также начальный уровень оснащения включает цифровые приборы, комплекс помощи при вождении IQ.Drive с экстренным торможением, мониторингом слепых зон, системой удержания рядности, адаптивным круиз-контролем и функцией Stop&Go.

Более дорогие версии будут иметь мультимедийную систему MIB3 с восьмидюймовым экраном, голосовым управлением, беспроводным подключением смартфонов и опционной навигацией. Топовые версии дополняет акустика BeatsAudio с 8 динамиками, атмосферная подсветка салона, панорамная крыша и тому подобное.

Мотор для Taos выделили лишь один – 1,5-литровый турбо от Jetta. Его производительность составляет 160 л.с. и 250 Нм. Мотор может сочетаться с восьмискоростным “автоматом” и передним приводом или с семиступенчатым “роботом” и полным приводом.

Volkswagen Taos будут выпускать на заводе в Мексике. Старт продаж назначен на лето 2021 года. Цены будут объявлены ближе к рыночному дебюту.