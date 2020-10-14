У Німеччині Tiguan має двох молодших братів – T-Cross та T-Rock, у Китаї їх четверо, а тепер свій є і в американського "Тігуана".

Компактний кросовер Volkswagen Taos отримав гарне серійне оснащення, а також широкий список опцій за розумні гроші.

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Taos доповнить лінійку кросоверів Volkswagen, доступних у США: Tiguan, Atlas, Atlas Cross Sport іелектричного ID.4., займаючи місце на нижній сходинці ієрархії. При цьому він має характерні риси кожного з них.

Volkswagen Taos розроблений спеціально для Північної Америки. Габарити Volkswagen Taos – 4,47x1,84x1,64 метра, відстань між осями – 2,69 метра. Простір для ніг передніх і задніх пасажирів складає 1018 мм і 963 мм відповідно, багажний відсік вміщує від 795 до 1877 літрів поклажі.

Фото: Volkswagen Taos 2022 / Volkswagen

Новий кросовер буде доступний в трьох комплектаціях: S, SE і SEL. Базова комплектація Taos передбачає 17-дюймові легкосплавні диски, а за доплату доступні 18- або 19-дюймові. Також початковий рівень оснащення включає цифрові прилади, комплекс допомоги при водінні IQ.Drive з екстренним гальмуванням, моніторингом сліпих зон, системою утримання рядності, адаптивним круїз-контролем та функцією Stop & Go.

Дорожчі версії матимуть мультимедійну систему MIB3 з восьмидюймовим екраном, голосовим управлінням, бездротовим підключенням смартфонів і опційною навігацією. Топові версії доповнює акустика BeatsAudio з 8 динаміками, атмосферне підсвічування салону, панорамний дах тощо.

Мотор для Taos виділили лише один – 1,5-літровий турбо від Jetta. Його продуктивність становить 160 к.с. і 250 Нм. Мотор може поєднуватись із восьмишвидкісним “автоматом” і переднім приводом або з семиступінчатим “роботом” і повним приводом.

Volkswagen Taos випускатимуть на заводі у Мексиці. Старт продажів призначений на літо 2021 року. Ціни будуть оголошені ближче до ринкового дебюту.