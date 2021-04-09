Можно только представить, как комично выглядела бы операция по перехвату с участием такого внедорожника.

Автомобили перехвата – это, обычно, тяжелые машины с усиленными бамперами, предназначенные для тарана беглецов на колесах. Что побудило кого-то взять такой Explorer и перекрасить его в “барби-цвет” – неизвестно, но если владелец хотел таким образом привлечь внимание, это ему, безусловно, удалось.

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Сказать, что этот Explorer “уникален”, было бы преуменьшением. Наиболее примечательным является ярко-розовая краска кузова и это не пленка, а следовательно новый владелец не сможет легко ее удалить.

Но краска кузова – не единственная уникальная вещь этого Explorer. Спереди он имеет силовой бампер с отбойником, на котором закреплены световые спецсигналы – как и должно быть у настоящего полицейского перехватчика Explorer. Внедорожник также имеет прожектор на передней оконной стойке и даже значок полицейского перехватчика на задних дверях. Если это действительно бывший полицейский автомобиль, можно только представить, что о нем подумают офицеры, которые когда-то управляли Explorer. 20-дюймовые спицевые колеса также не добавляют внедорожнику грубости.

Если розовый кузов кажется перебором, то внутрь лучше не заглядывать, поскольку салон этого Explorer также претерпел некоторые изменения. Ярко-розовые сиденья, дверные панели и ковры, в том числе покрывающие пол багажника, делают салон еще более экстравагантным.

Под капотом, к счастью, никаких изменений не произошло и в движение внедорожник приводит стандартный 3,7-литровый мотор, подключенный к автоматической трансмиссии.

Этот очень особенный Ford Explorer аукцион Mecum рассчитывает продать за 15 – 20 тысяч долларов.

Фото: необычный полицейский перехватчик Ford Explorer / Mecum