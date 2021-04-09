Можна лише уявити, як комічно виглядала б операція з перехоплення за участю такого позашляховика.

Автомобілі перехоплення – це, зазвичай, важкі машини з посиленими бамперами, чені для тарану втікачів на колесах. Що спонукало когось взяти такий Explorer і перефарбувати його у “барбі-колір” – невідомо, але якщо власник хотів таким чином привернути увагу, це йому, безумовно, вдалось.

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Сказати, що цей Explorer “унікальний”, було б применшенням. Найбільш примітним є яскраво-рожева фарба кузову і це не плівка, а отже новий власник не зможе легко її видалити.

Та фарба кузову – не єдина унікальна річ цього Explorer. Спереду він має силовий бампер з відбійником, на якому закріплені світлові спецсигнали – як і має бути у справжнього поліцейського перехоплювача Explorer. Позашляховик також має прожектор на передній віконній стійці і навіть значок поліцейського перехоплювача на задніх дверях. Якщо це справді колишній поліцейський автомобіль, можна лише уявити, що про нього подумають офіцери, які колись водили Explorer. 20-дюймові спицеві колеса також не додають позашляховику брутальності.

Якщо рожевий кузов здається перебором, то всередину краще не заглядати, оскільки салон цього Explorer також зазнав деяких змін. Яскраво-рожеві сидіння, дверні панелі та килими, включаючи той, що вкриває підлогу багажника, роблять салон ще більш екстравагантним.

Під капотом, на щастя, жодних змін не відбулось і у рух позашляховик приводить стандартний 3,7-літровий мотор, під’єднаний до автоматичної трансмісії.

Цей дуже особливий Ford Explorer аукціон Mecum розраховує продати за 15–20 тисяч доларів.

Фото: незвичайний поліцейський перехоплювач Ford Explorer / Mecum