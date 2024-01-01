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В США произошла странная авария с участием нескольких раритетных автомобилей

В штате Делавэр редкий Chevrolet Corvette C3 столкнулся с Chevrolet Trailblazer и после удара врезался в гараж, в котором был припаркован классический Chevrolet Nova.
Несколько раритетных Chevrolet разбили в США: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Фото с места происшествия

Даниил Северенчук
logo30 марта, 14:30
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Как отмечает Carscoops, ДТП произошло в Нью-Касле, штат Делавэр. Что именно стало причиной ДТП, доподлинно неизвестно. Столкновение произошло между Corvette C3 и Chevrolet Trailblazer. В результате него внедорожник оказался во дворе, а Corvette врезался в гараж с Chevrolet Nova.

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Получилось так, что Corvette, фактически залетел на Nova 1966 года выпуска. Из-за этого седан потерял заднее стекло и получил большие вмятины на багажнике, бампере и заднем крыле. В то же время родстер также получил повреждения передней части, хоть и не такие значительные.

Хотя об инциденте мало что известно, парамедики округа Нью-Касл сообщили, что авария произошла 16 марта около 19:44. Одного человека доставили в местный травмпункт для обследования, а группа спецназовцев помогала укрепить конструкцию гаража.

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