В США произошла странная авария с участием нескольких раритетных автомобилей

Как отмечает Carscoops, ДТП произошло в Нью-Касле, штат Делавэр. Что именно стало причиной ДТП, доподлинно неизвестно. Столкновение произошло между Corvette C3 и Chevrolet Trailblazer. В результате него внедорожник оказался во дворе, а Corvette врезался в гараж с Chevrolet Nova.

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Получилось так, что Corvette, фактически залетел на Nova 1966 года выпуска. Из-за этого седан потерял заднее стекло и получил большие вмятины на багажнике, бампере и заднем крыле. В то же время родстер также получил повреждения передней части, хоть и не такие значительные.

Хотя об инциденте мало что известно, парамедики округа Нью-Касл сообщили, что авария произошла 16 марта около 19:44. Одного человека доставили в местный травмпункт для обследования, а группа спецназовцев помогала укрепить конструкцию гаража.