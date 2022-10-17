Новый законопроект уравнял в правах электронные и традиционные номерные знаки.

В Калифорнии официально перешли на цифровые автомобильные номера. Компания Reviver, выпускающая электронные госномера для транспортных средств, объявила, что опытная эксплуатация прошла успешно, и теперь каждый житель штата может выбрать цифровые номерные знаки во время регистрации новой машины или заменить привычную металлическую пластину водонепроницаемым дисплеем с ежемесячной абонентской платой от 20 до 25 долларов.

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Тесты цифровых номерных знаков запустили в США почти пять лет назад, а теперь в Калифорнии принят законопроект, позволяющий использовать как госномера электронные устройства, которые “соответствуют определенным критериям”. Пока единственный производитель подобных регистрационных знаков – Reviver.

У водителей, которые стремятся быть на острие технологий, есть два варианта: заказать цифровой номер с питанием от батареи или с проводным подключением. В первом случае абонентская плата составит 19,95 доллара в месяц, и за эти деньги производитель обеспечит покупателя сменным аккумулятором со сроком службы пять лет. Проводной электронный номер стоит 24,95 доллара в месяц, и для него обязательна профессиональная установка и подсветка.

Преимущества цифровых номеров – возможность трансляции рекламы во время остановок и стоянок транспортного средства, индикация о том, что машина угнана (по запросу владельца), а также возможность визуальной персонализации. Кроме того, в номер встроен GPS-трекер, что позволит владельцу видеть местонахождение номерной рамки.

Пока электронные номера разрешены на продажу в четырех штатах – Калифорнии, Мичигане, Аризоне и Техасе. На разных стадиях принятия новой технологии находятся еще десять американских штатов.