Новий законопроект зрівняв у правах електронні та традиційні номерні знаки

У Каліфорнії офіційно перейшли на цифрові автомобільні номери. Компанія Reviver, що випускає електронні держномери для транспортних засобів, оголосила, що дослідна експлуатація пройшла успішно, і тепер кожен житель штату може вибрати цифрові номерні знаки під час реєстрації нової машини або замінити звичну металеву пластину водонепроникним дисплеєм зі щомісячною абонентською платою від 20 до 25 доларів.

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Тести цифрових номерних знаків запустили в США майже п'ять років тому, а тепер у Каліфорнії прийнято законопроект, який дозволяє використовувати як держномери електронні пристрої, які «відповідають певним критеріям». Поки що єдиний виробник подібних реєстраційних знаків — Reviver.

У водіїв, які прагнуть бути на вістрі технологій, є два варіанти: замовити цифровий номер із живленням від батареї або з дротовим підключенням. У першому випадку абонентська плата становитиме 19,95 долара на місяць, і за ці гроші виробник забезпечить покупця змінним акумулятором із терміном служби п'ять років. Дротовий електронний номер коштує 24,95 долара на місяць, і для нього обов'язкове професійне встановлення та підсвічування.

Переваги цифрових номерів – можливість трансляції реклами під час зупинок та стоянок транспортного засобу, індикація про те, що машина викрадена (на запит власника), а також можливість візуальної персоналізації. Крім того, в номер вбудований GPS-трекер, що дозволить власнику бачити місцезнаходження номерної рамки.

Поки що електронні номери дозволені на продаж у чотирьох штатах — Каліфорнії, Мічигані, Арізоні та Техасі. На різних стадіях ухвалення нової технології знаходяться ще десять американських штатів.