За неправомірне використання номерних знаків ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії та інших силових структур можна буде отримати від 1700 до 3400 гривень штрафу та позбавлення права керування на 3-6 місяців.

Верховна Рада посилила відповідальність водіїв за неправильне чи незаконне використання автомобільних номерів. Відповідний законопроект №7365 підтримали загалом 274 народних депутати.

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Закон розширює норми адміністративних правопорушень у частині махінацій з автомобільними номерами.

У ч. 1 ст. 121-3 передбачено покарання у 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів) за такі порушення правил дорожнього руху:

Управління авто без номерів

Управління авто з номером, що не належить йому

Використання номерного знака, який відповідає встановленим нормам (перевернутого, закритого, брудного, не підсвіченого).

Нова норма передбачена ч. 2 ст. 121-3 КУпАП, якою запроваджується відповідальність за незаконне використання спеціальних номерів Збройних Сил України, Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, інших силових структур та спеціальних служб. У цьому випадку покарання набагато суворіше – штраф у 1700 гривень. За повторного порушення ця сума зростає до 3400 гривень, а водія можуть позбавити прав на 3-6 місяців.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.