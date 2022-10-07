За неправомерное использование номерных знаков ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии и других силовых структур можно получить от 1700 до 3400 гривен штрафа и лишение права управления на 3-6 месяцев.

Верховная Рада ужесточила ответственность водителей за неправильное или незаконное использование автомобильных номеров. Соответствующий законопроект №7365 поддержали всего 274 народных депутата.

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Закон расширяет нормы административных правонарушений по части махинаций с автомобильными номерами.

В ч. 1 ст. 121-3 предусмотрено наказание в 850 гривен (50 не облагаемых налогом минимумов) за такие нарушения правил дорожного движения:

Управление авто без номеров

Управление авто с номером, не принадлежащим ему

Использование номерного знака, который соответствует установленным нормам (перевернутого, закрытого, грязного, не подсвеченного).

Новая норма предусмотрена ч. 2 ст. 121-3 Куоап, которой вводится ответственность за незаконное использование специальных номеров Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, других силовых структур и специальных служб. В этом случае наказание гораздо строже – штраф в 1700 гривен. При повторном нарушении эта сумма возрастает до 3400 гривен, а водителя могут лишить прав на 3–6 месяцев.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.