В США в 2020 году было продано 14,5 млн автомобилей, что на 15% меньше, чем годом ранее, сообщает The New York Times.

Таким образом, продажи автомобилей в стране стали минимальными с 2012 года в условиях пандемии, в результате которой покупатели воздерживаются от посещения дилерских центров, а автопроизводители были вынуждены весной закрыть заводы на два месяца.

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General Motors сообщил о сокращении продаж в США в прошлом году на 12%, до 2,55 млн пассажирских автомобилей и легких грузовиков. Однако в четвертом квартале продажи выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили более 771 тыс. автомобилей. В GM отметили, что продажи в октябре-декабре стали лучшими для четвертого квартала с 2007 года.

Toyota Motor в прошлом году продала в США 2,1 млн автомобилей и легких грузовиков, что на 11% меньше, чем в 2019 году. В то же время, в декабре продажи подскочили на 20% в годовом выражении.

Продажи Fiat Chrysler в США в 2020 году упали на 17% – до 1,8 млн автомобилей. В четвертом квартале автопроизводитель зафиксировал снижение продаж почти на 8%.

Производитель электромобилей Tesla Inc. ранее сообщил о росте глобальных продаж на 36% в прошлом году до почти 500 тыс. автомобилей. Компания не предоставляет данных по отдельным странам или регионам.

Аналитики Alix Partners прогнозируют рост продаж автомобилей в США в 2021 году до 15,8 млн единиц. Однако показатель будет ниже 17 млн автомобилей, которые ежегодно продавались в стране в течение предыдущих пяти лет.