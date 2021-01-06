У США в 2020 році було продано 14,5 млн автомобілів, що на 15% менше, ніж роком раніше, повідомляє The New York Times.

Таким чином, продажі автомобілів в країні стали мінімальними з 2012 року в умовах пандемії, в результаті якої покупці утримуються від відвідування дилерських центрів, а автовиробники були змушені навесні закрити заводи на два місяці.

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General Motors повідомив про скорочення продажів в США в минулому році на 12%, до 2,55 млн пасажирських автомобілів і легких вантажівок. Однак в четвертому кварталі продажі зросли на 5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склали понад 771 тис. автомобілів. В GM відзначили, що продажі в жовтні-грудні стали кращими для четвертого кварталу з 2007 року.

Toyota Motor в минулому році продала в США 2,1 млн автомобілів і легких вантажівок, що на 11% менше, ніж в 2019 році. У той же час, в грудні продажі підскочили на 20% в річному вираженні.

Продажі Fiat Chrysler в США в 2020 році впали на 17% – до 1,8 млн автомобілів. У четвертому кварталі автовиробник зафіксував зниження продажів майже на 8%.

Виробник електромобілів Tesla Inc. раніше повідомив про зростання глобальних продажів на 36% в минулому році – до майже 500 тис. автомобілів. Компанія не надає даних по окремим країнам або регіонам.

Аналітики Alix Partners прогнозують зростання продажів автомобілів в США в 2021 році до 15,8 млн одиниць. Однак показник буде нижче за 17 млн автомобілів, які щорічного продавалися в країні протягом попередніх п’яти років.