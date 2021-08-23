Автомобиль DeLorean DMC-12 – это классика автопрома, которая навсегда останется в памяти целого поколения ценителей крутых машин.

Совсем недавно в США был обнаружен целый склад автомобилей DeLorean DMC-12. В гараже хранилось 17 экземпляров этой модели. Учитывая то, что автомобиль действительно редкий, находка вызывает недоумение.

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Как выяснилось, все машины принадлежат компании DeLorean Motor Company, которая занимается восстановлением данной модели. Для защиты машин от урагана, автомобили решили спрятать в безопасном месте. Каждый из обнаруженных автомобилей, после восстановления, поступит к своему владельцу.