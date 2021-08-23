Автомобіль DeLorean DMC-12 - це класика автопрому, яка назавжди залишиться в пам'яті цілого покоління поціновувачів крутих машин.

Зовсім недавно в США був виявлений цілий склад автомобілів DeLorean DMC-12. У гаражі зберігалося 17 екземплярів цієї моделі. З огляду на те, що автомобіль дійсно рідкісний, знахідка викликає подив.

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Як з'ясувалося, всі машини належать компанії DeLorean Motor Company, яка займається відновленням даної моделі. Для захисту машин від урагану, автомобілі вирішили заховати в безпечному місці. Кожен з виявлених автомобілів, після відновлення, надійде до свого власника.